Nuevo Instituto de Salud de AMLO crea polémica

Diputada pide que se den a conocer las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

MÉXICO – Ante la falta de claridad sobre la operación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro Popular, la Diputada federal panista Annia Gómez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al presidente Andrés Manuel López Obrador a acelerar la publicación de sus reglas.

La legisladora por Nuevo León argumentó que no hay certeza de que estén siendo atendidos todos los beneficiarios, que en el caso del Estado ascienden a más de 1 millón de personas, e incluso advirtió del riesgo de una eventual crisis para los pacientes que reciben tratamiento continuo por alguna enfermedad.

“El planteamiento inicial es que se emitan a la brevedad las reglas de operación del Insabi, porque lo que nosotros estamos viendo por ejemplo en el caso de Nuevo León es que sí se le está dando el servicio a algunos beneficiarios, pero no a todos, y luego si a uno se le perdió su póliza, pues ellos ya no tienen una base de datos como para renovar, entonces sí hay como que muchos recovecos que dejan desamparado al beneficiado”, explicó.

“Entonces eso a nosotros nos preocupa, porque entonces sí vamos a entrar en una crisis de salud, porque no estás atendiendo al que sea que llegue con el tipo de malestar o padecimiento que sea. Y dos, no tenemos garantizado que sí se estén cubriendo los medicamentos o los tratamientos”, indicó la diputada

Gómez señaló que aunque la Secretaría de Salud federal, que encabeza Jorge Alcocer, tiene hasta 180 días para emitir las reglas de operación del Insabi, a partir de que entró en vigor con el arranque del año, se requiere que estas sean emitidas cuanto antes.

“Nadie puede esperar la mitad del año para recibir quimioterapia”, dijo. “Por ejemplo, el tema de la gente que tiene VIH, que recibe un tratamiento especial, muy particular, pues también está en riesgo. Ahorita no es como que haya una crisis… pero nosotros estamos previendo que no suceda eso”.

La diputada blanquiazul añadió que también hay contradicciones sobre la gratuidad de los servicios de salud y cuestionó que los recursos del Fondo de Enfermedades Catastróficas estén siendo empleados para la operación del Insabi.

“Hay un desorden total en ese sentido”, reprochó.