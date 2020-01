Raúl de Molina se queda con las curvas de la hija de Myrka Dellanos en El Gordo y la Flaca 

El famoso "Gordito de Univision" apoya a la exuberante Alexa Dellanos en su escándalo con Alicia Machado

Raúl de Molina y Lili Estefan tomaron sus respectivos bandos en el drama de Alicia Machado y la hija de Myrka Dellanos, la joven Alexa. El famoso conductor de Univision.

“Alexa Dellanos sí, luce de una manera extremadamente exorbitante. Es una muchacha muy educada, muy dulce. Muy buena persona. Yo no sé si todo esto ella lo hizo con un propósito. Para parecerse a las Kardashian, ella andaba con algunas de ellas en Los Ángeles, hace algunos años atrás. Y a ella esto le ha trabajado de una manera u otra”, aseguró el conductor.

“Ella es una sensación en Instagram. Ella es la novia de Alec Monopoly, que para bien o para mal es un artista de grafitis, que hace unos cuadros con el permiso de los juegos de Monopolio, a él le va de maravilla. Sé que sus cuadros se venden de $20 mil a $70 -$75- mil dólares. Son muñequitos y le ha ido muy bien en esto. Él se une con la hija de Myrka Dellanos, que es muy voluminosa con lo que se ha puesto y todo, pero muy dulce. Va con el look que va con la gente de los rock star y le va muy bien”, explicó De Molina.

“La chica, lo digo, es extremadamente buena”, aseveró el famoso “Gordo de Univision”. Qué cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, yo he invertido en mí, me he metido comida. Y aunque me muera algún día he comido lo más rico del mundo”, según Raúl de Molina.

El mensaje final del conductor para la hija de Myrka Dellanos: “Alex te mandamos un beso, has lo que tú quieras”.

Aquí la declaración de Raúl de Molina.