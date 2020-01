Maite Perroni es sorprendida en topless junto a su novio en las playas de Tulum

La actriz fue captada justo en el momento en que decidió bajar la parte de arriba de su traje de baño

Miate Perroni se encuentra gozando de unos días de descanso en las playas de Tulum, Quintana Roo, junto a su novio Koko Stambuk, con quien mantiene una sólida relación desde 2013.

La ex RBD fue captada justo en el momento en que decidió bajar por un momento la parte de arriba de su traje de baño color verde para broncearse, mientras se recostó boca abajo luciendo muy natural y con el cabello recogido.

Según las fotografías publicadas por la revista TVyNovelas, la cantante de 36 años pasó un largo rato junto a su novio, y hubo momentos en los que él aprovechó para hacerle algunos cariñitos.

La serie de imágenes fue rápidamente viralizada y compartida por algunas páginas de redes sociales, en las que sus fans se deleitaron con la belleza de la actriz.

En diciembre de 2019, la también cantante confesó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, cómo fue el momento en que su novio le pidió matrimonio:

“Koko nunca me dijo: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Koko me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo, y fue como: ‘¡sí, sí me quiero casar contigo!’ No fue el protocolo, fue simplemente vamos a hacer algo en serio juntos, fue algo muy de él y mío, no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, fue una cosa entre él y yo”, reveló.