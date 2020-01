Entre lágrimas, Violeta Isfel responde conmovedora pregunta de su hijo

Por medio del canal de Youtube de Omar Isfel, la actriz se conmovió hasta las lágrimas gracias a una sesión de preguntas y respuestas

Violeta Isfel es una de las madres más jóvenes del espectáculo, pues trajo al mundo a su hijo Omar cuando ella tenía 17 años. Pero fue a través del canal de Youtube de su primogénito que la actriz dejó ver que mantiene una excelente relación con él.

Y es que en el video más reciente publicado en el canal de Omar Isfel, este realizó una sesión de preguntas y respuestas con su famosa mamá, quien llegó a las lágrimas cuando le cuestionó: ¿Cómo sería tu vida si no me hubieras tenido?

A lo que la actriz reaccionó entre lágrimas: “Voy a llorar, no me la imagino, no podría no hay manera, porque gracias a este niño pude tener un sentido de mi vida bastante importante, tal vez no hubiera salido de dónde estaba, tal vez no hubiera crecido lo que crecí como persona. Era muy inmadura en muchísimas cosas. La fortaleza y el motor más grande de mi vida, se llama Omar, mi vida sería un poco caótica, entonces prefiero no pensar en cómo sería mi vida sin ti”.

Ante la conmovedora respuesta, su hijo no dudo en dar un abrazo como muestra de apoyo a la actriz.

Además de esta revelación, Violeta recordó cómo fue el momento en que su familia supo que estaba embarazada a su corta edad, ya que se encontraba distanciada de sus padres, pero gracias a la llegada de su hijo, la comunicación fue creciendo al grado de que la noticia ayudó para que su familia se uniera.

“Yo sabía desde muy chiquita que quería ser mamá y cuando tuve la oportunidad, el día que yo lo supe fui la más feliz, estaba llorando, me dio mucha ilusión, haber sido mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida porque gracias a eso he logrado muchas cosas”

El joven influencer aseguró que se siente muy feliz de tener una mamá tan joven, ya que gracias a eso han podido resolver problemas de comunicación y tiene la confianza suficiente para decirle todo lo que piensa.