Michelle Renaud muestra cómo le borran dos tatuajes de su cuerpo

La actriz compartió que decidió retirar sus tatuajes porque estaban mal hechos

La tarde de este lunes, la actriz Michelle Renaud causó revuelo en redes sociales tras mostrar el procedimiento con el que decidió eliminar algunos tatuajes de su cuerpo.

Por medio de sus historias de Instagram, la actriz de 31 años de edad compartió con sus 3 millones de seguidores algunos videos en los que se le ve emocionada a punto de retirar dos tatuajes, uno de ellos sobre el costado de su dedo.

“Así se ve, así de rápido y no duele”, “Magia” son las palabras que escribió sobre la serie de videos cortos que rápidamente se viralizaron y compartieron sus fans.

Mientras que, en las siguientes diapositivas, también se ve cómo eliminan el tatuaje ubicado en el antebrazo. “Me voy a quitar un par de tatuajes”, se escucha decir a la novia de Danilo Carrera, mientras su amiga, la actriz Raquel Garza observa asombrada el momento en que desaparecen las marcas de su piel.

“Hola amigos, estoy haciendo una novedad, con Rauquel, me están quitando mi tatuaje, mis hermanos espero que no me odien, los amo pero me tatuaron muy mal”, reiteró Renaud antes sus seguidores.