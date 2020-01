Shakira lanza “Me Gusta”, su nueva canción junto al amado de Karol G, el bebecito Anuel AA

Parece que el público está dividido y aún no saben si el nuevo tema les gusta o no...

“Me Gusta” es la nueva canción con la Shakira regresa a la industria después del éxito que representó su disco “El Dorado”. En esta producción comparte créditos con Anuel AA, el prometido de Karol G.

El inicio de la canción tiene como introducción el famoso “A La La Long” que Inner Circle presentó con su canción “Sweat (A La La Long)”. Sin embargo el tema de Shakira y Anuel AA es en español y más lenta que el famoso éxito de Inner Circle.

La canción se lanzó hoy en YouTube junto a “lyric video”, el cual lleva 65 mil reproducciones para el cierre de esta nota.

Aquí la letra de la canción de Shakira junto a Anuel AA.

A la la la la long, a la la la la long long li long long long

A la la la la long, a la la la la long long li long long long

Aclaremos que oscurece (Baby)

Dejémosno ya de estupideces (Uah)

Llevamos peleando par de meses

Y ya yo te lo he dicho tantas veces

Trato de empezar una conversación (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pero no me das ni un poco de tu atención (Ah, ah)

Quieres siempre hacer lo que te da la gana (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pero quieres arreglar todo en la cama

Pero no pienses eso, mami

Me gusta (Uah)

Cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah)

¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura?

Me gusta

Eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda

Dices que me quieres, pero siento que me usas

A la la la la long, a la la la la long long li long long long oh-yoh

A la la la la long, a la la la la long long li long long long (Uah, brrr)

Y es que en la cama se resuelven los problemas

Pero el amor perfecto solo se ve en novelas

Y cuando hablo con otro, te me quejas

Pero tú solito eres quien me aleja

Tú no mides tus palabras y me hieres (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Y si me dejas y te vas es porque quieres (Porque quieres)

Ya no es justo que me endulces el oído (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Para que al final no cumplas na’ conmigo

Pero no pienses eso, mami

Me gusta (Uah)

Cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah)

¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura?

Me gusta

Eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda

Dices que me quieres, pero siento que me usas

Antes me llenabas la casa de rosas

Y ahora solo vive llena de tus cosas

Te perfumabas cuando iba a visitarte

Y ahora ni compras la cuchilla pa’ afeitarte

Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar

Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar

Y ahora te la pasas por la calle

Y aquí conmigo se te olvidan los detalles

(Uah)

Yo nunca te quiero perder (Baby)

Pon de tu parte, mi amo-or

Vamos a hablar en eso por los do-o-o-os

(Uah)

Yo nunca te quiero perder (No, no)

Pon de tu parte, mi amor (Uah)

Vamos a hablar en eso por los do-o-os

A la la la la long, a la la la la long long li long long long (OhYO)

A la la la la long, a la la la la long long li long long long

(Sing it)

A la la la la long, a la la la la long long li long long long (OhYO)

A la la la la long, a la la la la long long li long long long

Este es el tema original de Inner Circle en donde surgió el famoso A La La Long.