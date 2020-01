Usa las aplicaciones de tu teléfono para organizar tus viajes

Tu teléfono celular es un compañero de viaje indispensable. Puede ayudarte a llegar al aeropuerto, mantenerte entretenido mientras estás en el avión y a mantenerte en contacto con tus amigos y familiares cuando aterrices.

Pero más allá de lo obvio, hay algunas herramientas y trucos que tal vez no hayas escuchado y que son especialmente útiles cuando vas de viaje.

Google, por ejemplo, acaba de lanzar una nueva función de intérprete en su asistente digital que te ayudará a mantener conversaciones en otro idioma sin necesidad de instalar una nueva aplicación. Y con los toques y deslizamientos correctos a la pantalla de tu teléfono móvil, puedes usar un mapa incluso cuando estás fuera del rango de tu celular y ahorrar dinero en llamadas internacionales.

Antes de salir en avión en tus próximas vacaciones, echa un vistazo a estos consejos de viaje tecnológicos, para que puedas reducir las molestias y concentrarte en divertirte o reconectarte con la familia y los amigos.

Usa el asistente de Google como traductor

¿Viajas a un país donde no hablas el idioma o recibes huéspedes que no hablan el tuyo? Google acaba de implementar un “modo de intérprete” en el Google Assistant para los teléfonos móviles iPhone y Android. La función traducirá automáticamente la conversación entre dos idiomas, como una versión de la vida real de Babel Fish (pez de Babel) de la serie “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” (Guía del autoestopista galáctico).

La compañía dice que la nueva herramienta funciona con 44 idiomas. Para usarla, intenta decir “Oye, Google, ayúdame a hablar italiano” o tal vez “OK, Google, sé mi intérprete de árabe”. Luego, Google Assistant comenzará a escuchar frases en un idioma y las volverá a decir en el otro. También generará respuestas automáticas que tú y la persona con la que estés hablando podrán elegir para ayudar a acelerar la conversación, o puedes elegir comunicarte completamente a través de texto en situaciones en las que prefieras mantener la conversación por escrito.

Google estrenó la función en los dispositivos domésticos y en las pantallas inteligentes de Google a principios de 2019 y la implementó como parte de un programa piloto en algunos hoteles de todo el país, pero es la primera vez que está disponible en los dispositivos móviles.

Descarga los mapas para su uso fuera de línea

Los días en que viajar significaba abastecerse de mapas de papel se han esfumado, pero la dependencia de las aplicaciones de navegación puede dejarte desamparado si te encuentras sin señal de celular. Afortunadamente, hay una solución fácil. Todo lo que necesitas hacer es descargar los mapas o instrucciones específicas con anticipación.

Para ser claros, el teléfono necesita una señal celular para descargar nuevos mapas, pero no para señalar su ubicación en un mapa existente porque puedes recibir señales satelitales casi en cualquier lugar donde puedas ver el cielo.

Es particularmente fácil en Google Maps. En tu smartphone, abre la aplicación Google Maps y asegúrate de que has iniciado una sesión. Busca el área para la que quieres indicaciones. A continuación, escribe el nombre o dirección de la ubicación y en la siguiente pantalla elige el botón con los tres puntos en la parte superior derecha. Selecciona “Descargar mapa sin conexión” y luego ajusta los límites del mapa para enfocarte en el tamaño del área a la que deseas acceder sin conexión (y limitar el espacio que ocupará en tu teléfono).

De forma alternativa, puedes crear un mapa personalizado abriendo el menú con las 3 líneas en la parte superior izquierda, eligiendo “Mapas fuera de línea” y luego “Selecciona tu propio mapa”. Google Maps te permite establecer una fecha de expiración, en la que los datos se eliminarán automáticamente.

Por ahora, Apple Maps no te permite descargar mapas para usarlos sin conexión. Hay una solución alternativa si usas el esquema de navegación integrado de iOS, pero eso requiere más preparación. Cuando tengas una señal o estés conectado a WiFi, accesa tu destino y comienza la navegación. Una vez que te vayas, las indicaciones y el mapa seguirán estando disponibles aunque te desconectes de la red en el camino.

Ahorra dinero usando aplicaciones para hacer llamadas

Cuando viajas al extranjero, algunos planes nacionales de telefonía celular vienen con datos y mensajes de texto gratuitos en ciertos países, pero las llamadas telefónicas suelen tener un costo adicional. Si sabes que vas a necesitar hacer muchas llamadas, puedes contactar a tu proveedor y pagar por un plan actualizado temporalmente. Pero para mantenerte conectado cuando solo necesitas llamar a un restaurante para reservar una cena o hacer una llamada rápida a tu familia, otras opciones pueden ser más baratas y fáciles.

Tanto Skype como Google Voice te permiten hacer llamadas telefónicas regulares por una tarifa nominal, dependiendo del país al que llames. Las tarifas de Google Voice son tan bajas como un centavo por minuto, según el lugar al que llames. Los costos de Skype para los números de teléfono en muchos países son de solo 2.3 centavos por minuto. También puedes comprar paquetes de minutos de Skype: por $5 te darán 165 minutos de llamadas a cualquier lugar del mundo.

En muchos países, la opción más frugal es WhatsApp. Las llamadas a WhatsApp son gratuitas, pero solo puedes llamar a otros usuarios de la aplicación. Esto hace que sea menos útil en los Estados Unidos, porque la aplicación no es muy conocida. Pero en otros países, WhatsApp es tan popular que se ha convertido en una forma común de comunicación; en algunas partes de Europa, por ejemplo, incluso se pueden hacer llamadas a muchas empresas. En WhatsApp, los números de teléfono funcionan como los nombres de usuario. Antes de realizar una llamada que cueste dinero en tu próximo viaje al extranjero, prueba añadir el número de teléfono a tu lista de contactos para ver si tienen una cuenta de WhatsApp disponible.

Ten en cuenta que todos estos métodos funcionan a través de Internet; por lo tanto, si no dispones de WiFi deberás tomar en cuenta el costo de tu plan de datos de telefonía.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.