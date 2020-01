“Miguel Herrera se equivocó”: Cuauhtémoc Blanco critica los cambios del América en la final

Al ídolo americanista no le gustaron los cambios hechos por El Piojo

La derrota en penales ante el Monterrey en la final del Apertura 2019 cayó como un balde de agua fría en el americanismo, no solo por perder el título, sino porque las Águilas habían mostrado un claro dominio del partido, mismo que desapareció cuando Richard Sánchez salió de cambio.

En entrevista para TUDN, Cuauhtémoc Blanco habló al respecto y criticó duramente a Miguel Herrera, afirmando que el entrenador se equivocó con los movimientos que hizo en el partido.

“Creo que Mohamed hizo una gran estrategia; para mí se equivocó el Piojo por sacar a Richard Sánchez, que era el mejor jugador que tenía el América”, declaró el Cuau.

En el mismo programa, la leyenda americanista habló sobre el exceso de jugadores extranjeros y la poca producción en fuerzas básicas del América: “La camada de futbolistas que tiene el América es interesante, pero me da mucha tristeza porque no han sacado muchos futbolistas como antes, antes debutábamos ocho o diez. No estoy en contra de los extranjeros pero son muchos, creo que deberían darle más oportunidad a los jóvenes mexicanos”.

Cuauhtémoc Blanco ha sido el último gran ídolo del futbol mexicano y viene de las fuerzas básicas del América.