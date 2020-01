Tarjeta Roja: Chicharito eligió la MLS y ni siquiera tuvo que pensarlo

#Chicharito no va ser un remplazo de @Ibra_official no podría serlo, Zlatan es otro nivel, una estrella mundial, pero les aseguro que Chicharito meterá muchos goles en la @MLS aunque no van a ser más de 30.

Foto vía: ESPN pic.twitter.com/XaMTOj4veb

— El Oscarito (@CriticoMediocre) January 15, 2020