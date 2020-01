La futura esposa de Ozuna recibe feas críticas y humillaciones por su aspecto físico 

El cantante no ha dejado pasar las ofensas y respondió con mucha clase...

Ozuna le pidió matrimonio a la madre de sus hijos Taína Marie Meléndez. Ante su amorosa proposición de matrimonio muchos fans y colegas del joven reguetonero celebraron su alegría.

Sin embargo el momento se ha visto empañado después de que algunos usuarios de la red en Instagram empezaran a criticar a través de comentarios feos y humillantes la apariencia física de la futura esposa del dominicano.

Pero Ozuna no dejó pasar uno de estos. Alguien escribió: “Teniendo mujeres tan bellas, terminaste con una pela papa”. El comentario llegó a los ojos de Ozuna, y el cantante respondió: “Es que ese es el detalle, que pela bien las papas”, según expuso también el portal de la revista People en Español.

Así como esta se colaron muchas otras que señalaban lo mismo. E incluso hay quienes aseguraron que el cantante llevaba ocho años “pegándole los cuernos”, es decir, siéndole infiel. Mientras que otras fans lucharon por repetirse que no estaban celosas, constanmente.

Ante la reacción de sus seguidores el cantante habló en Instagram a través de un vídeo, y sin hacer alusión a nada o alguien en concreto el cantante compartió un consejo, y después textualmente expuso que su ejemplo a seguir es Daddy Yankee.

“Quería hacer este vídeo para darle las gracias a todas esas personas que me han escrito y me dicen ‘mira Ozuna felicidades’. Otros no están de acuerdo”, dijo al inicio de su vídeo.

“Quería poner claro a todos esos jóvenes que me preguntan porque Ozuna esto, porque Ozuna lo otro… Después de que uno ha alcanzado tanto, después de que uno ha logrado tantas cosas en esta vida en tan corto tiempo que Dios me ha dado la bendición, de verdad que lo que me queda es consagrar mi familia, solidificar mi familia, buscarle a papito Dios, acercarme cada día más a papito Dios y seguir aprendiendo. Seguir teniendo conocimiento en todo en el mundo. Esto es lo más importante mi gente, la familia. A todos esos jóvenes, consagren su familia, cuídense”, concluyó.

Junto al vídeo, además de los dicho añadió en texto: “Cuida tu familia no se dejen llevar!!! Y RECUERDEN QUE LA EXPERIENCIA SIEMPRE LE GANA AL MOMENTO SI NO ME CREEN PREGÚNTELE AL EJEMPLO VIVIENTE @daddyyankee”.

Aquí el momento de la petición de mano.

Esta fue la reacción de algunos famosos, amigos del cantante.