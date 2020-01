Le gustan otras rayas: joya del Monterrey dice que todos quieren jugar en Chivas

Carlos Rodríguez no descarta vestir la playera del Guadalajara

Luego de sus grandes actuaciones con Monterrey en el Apertura 2019, el mediocampista mexicano Carlos Rodríguez se convirtió en uno de los futbolistas más codiciados de la Liga MX, y a pesar de que está feliz con Rayados, no descartó que podría cambiar de equipo.

Y es que el pasado de ‘Charly’ es rojiblanco, pues estuvo muy cerca de las Chivas, por lo que le hizo un guiño al rebaño sagrado.“Todo jugador mexicano también quiere jugar ahí. Vi notas que decían que Chivas me había dejado ir, pero es una escuelita que está muy cerca de mi casa, que no es filial de Chivas, es punto y aparte. Estuve ahí porque jugaba con una categoría más arriba, porque aún no había mi categoría”, comentó Rodríguez, quien fue campeón con Rayados.

De igual forma, el joven mediocampista señaló que uno de sus propósitos es poder participar en Juegos Olímpicos, por lo que no descarta ser uno de los elegibles por Jaime Lozano en caso de conseguir el boleto a Tokio 2020. “Me tocó una concentración ir a la Sub 23, ahí el técnico me preguntó si era un sueño para mí jugar esas olimpiadas, le dije que sí. Hablando con otros compañeros de selección, como Araujo, que a él le tocó vivir, dice que es lo más parecido a un Mundial, que es una experiencia única e inolvidable y bueno sé que puede ser la única vez que pueda jugar unas olimpiadas y obviamente tengo ese sueño de estar ahí”, señaló.