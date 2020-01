Jacky Bracamontes fue infiel y se ha arrepentido toda su vida

La conductora ha cometido errores como todos

Jacqueline Bracamontes confesó hace unos meses haber sido infiel. Podría parecer que la ex reina de belleza es perfecta pero lo cierto es que ha cometido errores como todos nosotros. Fue en una emisión del programa Netas divinas que confesó lo arrepentida que está.

Ocurrió cuando la actriz era una adolescente de 16 años y pese ya haber pasado más de 20 años de aquello, confiesa que no puede soportar la culpa.

Además dio a entender a sus compañeras que gracias a esa experiencia sabe que no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad, pues no le gustaría compartir a su esposo con nadie.

“Yo no podría (tener una relación abierta)… Olvídense que estoy casada, si estuviera soltera y llega un tipo de ‘Oye cómo ves…’ o sea del acuerdo del que estábamos hablando yo no podría. No sé si es cultural, educacional o que soy celosa, pero yo no podría compartir a mi wey con alguien más”, reconoció.

Afortunadamente Jacky cometió su error de muy joven y eso le permitió madurar como persona.