Por un boleto al Super Bowl: Chiefs y 49ers son grandes favoritos en las finales de conferencia

Los Titans tratarán de aprovechar las temperaturas bajo cero para derribar a otro grande

¿El equipo más caliente de estos playoffs o el mejor jugador de la liga? ¿El quarterback de leyenda o el plantel más completo de la NFL?

Ésas son las dos grandes preguntas que este domingo encontrarán respuesta en la postemporada de la NFL al jugarse los juegos de campeonato.

Alrededor de las 10 pm tiempo del Este (7 pm del Pacífico) sabremos cuál será el duelo en el Super Bowl LIV el 2 de febrero en Miami.

En las finales de conferencia hay claros favoritos, pero sería un error descartar al menos una sorpresa en unos playoffs en los que, contra todos los pronósticos, ya se ha visto perder a New England Patriots, New Orleans Saints y Baltimore Ravens.

Juegos de Campeonato

Domingo, 3:05 pm ET (AFC)

Tennessee Titans (11-7) en Kansas City Chiefs (13-4)

Por contar con un jugador decisivo como Patrick Mahomes, por estar en su casa y por esa explosión de 41 puntos consecutivos el domingo anterior en su victoria contra Houston, los Chiefs salen como favoritos por un touchdown. Los Titans ya han vencido a dos pesos completos (Patriots y Ravens) con autoridad y deben sentirse muy confiados de volver a hacerlo montados en ese “toro” imparable que es Derrick Henry, quien corrió para 195 yardas ante los Texans luego de haber sumado 182 contra los Pats.

Hay un factor crucial a considerar: el clima. Se pronostica una temperatura de entre -8 y -14 grados Centígrados (entre 19 y 6 F) a la hora del kickoff en el Arrowhead Stadium. Y cuando hace tanto frío el curso del partido puede cambiar drásticamente y lo inesperado puede aparecer en cualquier momento. Los Chiefs han demostrado que pueden ejecutar bien en clima adverso, incluso Mahomes declaró que se considera un jugador de clima frío, pero el estilo de juego de los Titans basado en correr es perfecto para las temperaturas bajo cero.

No hay razón contundente para creer que la defensa de los Chiefs pueda detener a Henry, pero de todos modos es difícil pensar que Tennessee pueda anotar más puntos que la ofensiva del coach Andy Reid, quien busca llegar a su segundo Super Bowl y el primero con Kansas City. Sin embargo, cualquier accidente final, como alguna entrega de balón, podría romper las quinielas.

En Las Vegas: Kansas City -7/Pronóstico: Kansas City 24-20

Domingo, 6:40 pm ET (NFC)

Green Bay Packers (14-3) en Sa Francisco 49ers (14-3)

Ha pasado nueve años desde que Aaron Rodgers condujo a Green Bay al Super Bowl, el único para el formidable quarterback californiano ya de 36 años de edad, quien este domingo regresa cerca de su natal Chico, al norte del estado, con la misión de vencer al equipo más fuerte de esta temporada: los San Francisco 49ers, obvios favoritos ante unos Packers que han llegado más lejos de lo estimado, pero que en la ronda divisional mostraron su mejor versión para eliminar a Seattle y ponerse un tanto peligrosos.

Esta final de conferencia no será como el duelo de noviembre pasado en el Levi’s Stadium en el que los 49ers aplastaron por 37-8. No obstante, no parecen tener los Packers el personal suficiente para superar a un conjunto más completo, fuerte y hambriento. Sus posibilidades se limitan a una noche inspirada de Rodgers, a un esfuerzo supremo del equipo y a una debacle de Jimmy Garoppolo y su ataque; es decir, si San Francisco juega bien, no habrá opción para Green Bay.

En Las Vegas: San Francisco -7.5/Pronóstico: San Francisco 31-17

LEER MÁS:

El Papa Francisco luce el jersey de Patrick Mahomes

Entrenador de Titans se retracta: no se cortará el pene