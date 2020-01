¡Agárrense! Roberto Palazuelos está listo para contar todo sobre su pasado

El "Diamante Negro" sabe mucho de gente importante como Luis Miguel

A Roberto Palazuelos le llegó su año para contar todo, sin presiones, sin censura y sin remordimientos, por eso reveló en exclusiva que publicará este 2020 su biografía.

Tras diversos acercamientos de autores interesados, “El Diamante Negro” ya está en conversaciones con el español Javier León, quien publicó libros biográficos de Luis Miguel y Andrés García.

“Me había estado contactando desde hace años el autor de los libros de Andrés García y Luis Miguel, y nunca me interesó. Ahora estoy en otra época de mi vida, hablé con Andrés y lo vimos ya desde otra perspectiva.

“Habrá mucho que decir, sobre mi vida, sobre mi profesión... de los hijos de los políticos ya no, ya no es de interés, pero sí será mío, y lo vamos a empezar a trabajar para que esté listo este año, me dejaré asesorar por él, pero sí contaré todo”, comentó Palazuelos en entrevista telefónica.

Tras pasar las fiestas de fin de año y de principios de este en su natal Acapulco, el también empresario, modelo y actor comentó que disfrutó la experiencia de grabar el reality show con MTV, Palazuelos Mi Rey, que acaba de concluir su primera temporada.

“No es un trabajo sencillo, se meten a tu vida, y no es fácil, al principio fue muy duro para mí, y me fui soltando. Fueron increíbles los resultados, la gente se enganchó, logramos entretenimiento puro, hacer reír a las familias mexicanas”.

Actor de los filmes Alta Infidelidad y Siete Años de Matrimonio, el socialité de 52 años dijo que le gustó la experiencia de involucrarse en redes sociales con sus seguidores respecto a la experiencia del reality show.

“Me causan mucha gracia los memes, diario veo uno nuevo, solamente me molesta un poquito cuando son muy despectivos”.

Palazuelos, además, fue uno de los invitados de la serie de comedia Se Rentan Cuartos, que protagoniza Itatí Cantoral, y que retoma su segunda temporada el 29 de enero a las 22:00 horas por Comedy Central.

“Fue encantador ver a Itatí nuevamente. Ella debutó conmigo en telenovela y en teatro, cuando hicimos Muchachitas, la telenovela y la obra. No nos vemos mucho, cada vez que lo hacemos conversamos de muchas cosas.

“Ahora grabamos una escena muy divertida, yo llego a rentar un cuarto, hay una tormenta y se arma un problema porque la habitación no era cinco estrellas”.