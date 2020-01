“No temas, presidente, confía, llama a la unidad nacional”, dice Javier Sicilia a AMLO

La movilización partirá de la ciudad de Cuernavaca, Morelos hacia la capital del país, para exigir justicia y seguridad

MÉXICO – Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no va a recibir a la caminata por la paz, encabezada por los activista Julián LeBarón y Javier Sicilia, para no caer “en show” político, el poeta reviró las palabras del mandatario y le pidió no tener “miedo”.

El fundador del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, partirá con el contingente el miércoles 23 de enero, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos hacia la Ciudad de México.

Presicó que más de 60 mil personas desaparecidas no son un “show” o “propaganda”, como dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidió no tener miedo a llamar a la unidad nacional.

La mañana del martees, López Obrador dijo que no recibirá a los integrantes de la caminata para no hacer un “show”, por lo que sólo los atendería el Gabinete de Seguridad.

“Nos preocupa que reduzcas la emergencia nacional y la tragedia humanitaria del país a un ‘show’, a ‘un espectáculo’, a ‘un manejo propagandístico’, que creas que pretendemos dañar con ello ‘la investidura presidencial’ y que la agenda que llevamos con nosotros, de verdad, justicia y paz, sea asunto que compete sólo al Gabinete de Seguridad.

“No temas, Presidente, confía, llama a la unidad nacional”.

Sicilia reiteró que la movilización a la que convocó junto con miembros de la familia LeBarón no es en contra del Presidente.

“Nadie va a faltarle al respeto al presidente. No estamos, volvemos a repetirlo una vez más, contra ti, sino contra la violencia, contra la impunidad, contra el horror y la mentira”, indicó en una carta.

“Todo lo contrario, estamos apelando a esa investidura para apoyarla en la inmensa responsabilidad que lleva consigo”.

En la marcha participará Julián LeBarón para exigir se haga justicia por el asesinato de nueve integrantes de su familia, el pasado 4 de noviembre.

De acuerdo a las investigaciones, fue el grupo de La Línea, célula del cártel de Sinaloa, el responsable de la masacre de tres mujeres y seis niños.