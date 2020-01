El video de Demi Rose con infartante vestido ¿sin ropa interior?

El modelito de la británica ha desatado dudas en Instagram

Una nueva publicación de la sensual modelo Demi Rose está dando mucho de qué hablar entre sus más de 12 millones de admiradores de Instagram.

“I’m sorry your boyfriend is looking…”, escribió la británica en un video que compartió este miércoles donde aparece caminando en Ibiza, España, con un infartante y escotado vestido de pronunciadas aberturas laterales que de inmediato despertó dudas si la joven llevaba ropa interior puesta.

El clip acumula en pocas horas más de tres millones de visualizaciones y miles de halagos.

“¿No llevas puestas pantys y sujetador verdad? 🔥🔥😯😯”, escribió un usuario.

“Caliente 😍😍”, aseguró otro.

“Ese vestido resalta tus curvas a la perfección ❤️❤️ 😋”, fue otro de los halagos para la chica de 24 años.

Aquí te dejamos el video para que juzgues por ti mismo si Demi lleva o no puesto algo debajo de su arriesgado modelito.