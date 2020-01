Escuela en Texas prohíbe a estudiante graduarse por tener rastas

La chica y su padres ya han recibido apoyo por parte de varios activistas e incluso, el caso podría terminar en una corte federal

La escuela preparatoria Barbers Hill ISD, ubicada en Mont Belvieu, Texas, se encuentra en el ojo del huracán luego de que una alumna y sus padres acusaran a sus directivos de hacer actos discriminatorios.

Resulta ser que hace unos días, los superiores de este colegio le informaron a la estudiante Deandre Arnold que había sido suspendida por tiempo indefinido y que tampoco no se le permitiría participar en la ceremonia de graduación por un detalle en su pelo: sus rastas.

Tanto Deandre como sus padres no están conformes con la decisión de la escuela, pues consideran que el que un adolescente tenga rastas o cualquier detalle en su look que no “cheque” con la institución educativa no puede definir si es o no un buen estudiante.

El caso ha hecho que varias asociaciones, así como activistas, quienes se han movilizado para apoyar a la estudiante al considerar que es víctima de una gran injusticia, mientras que el superintendente de la preparatoria, Greg Poole, explicó que en esta escuela no existe, como tal, un código de vestimenta o de peinado, aunque sí existe una política que limita la duración de alguna de estas modas.

Los padres de Deandre esperan que la escuela cambie de opinión y le permitan a su hija graduarse, pues de lo contrario llevarán el caso a una corte federal.