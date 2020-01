La novedosa función en algunos generadores portátiles que podría salvarte la vida

Los generadores portátiles han preocupado durante mucho tiempo a los defensores de la seguridad porque sus motores emiten monóxido de carbono (CO por sus siglas en inglés) a una velocidad alta, y las personas pueden no ser conscientes del peligro que representa este gas mortal, que no tiene color, ni olor, ni sabor. De 2005 a 2017, más de 900 personas murieron por envenenamiento por monóxido de carbono mientras usaban generadores portátiles, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC por sus siglas en inglés) y alrededor de 15,400 personas se enfermaron lo suficiente como para requerir tratamiento en una sala de emergencias.

Al monóxido de carbono se le llama el asesino silencioso no solo porque es indetectable por los sentidos, sino por la secuencia en la que te mata”, dice David Farcy, MD, médico de la sala de emergencias en Florida azotada por el huracán y presidente de la Academia Estadounidense de Medicina de emergencia (AAEM). “Si bien la exposición a niveles más bajos puede hacer que te sientas enfermo, a niveles más altos puede incapacitarte, a diferencia del consumo excesivo de alcohol. Muchas personas se duermen completamente poco antes de morir por los efectos del gas”.

Para muchas personas, los generadores son equipos de emergencia que utilizan bajo estrés durante los apagones, en circunstancias desesperadas en las que no siempre recuerdan seguir las directrices de seguridad. Pero como cualquier otra máquina o herramienta con un motor, un generador nunca debe funcionar en un espacio cerrado.

Eso va para las unidades de 2,000 vatios que se pueden usar para una fiesta deportiva (tailgate party) en tu camioneta o los modelos de 8,000 vatios con ruedas que pueden alimentar toda una casa. (Los generadores de reserva en el hogar también producen monóxido de carbono, pero no representan la misma amenaza porque están instalados permanentemente en exteriores y generalmente están sujetos a códigos de construcción diseñados para garantizar la seguridad).

En aproximadamente el 93% de las muertes reportadas a la CPSC, el generador estaba dentro del espacio habitable de la víctima. Y en los casos en que la agencia tiene datos, hubo un intento de ventilar el escape hacia afuera aproximadamente un tercio de las veces al abrir una ventana o abrir la puerta de la cochera, o incluso con conductos improvisados.

En un momento antes de morir, Dustin Patch había estado usando su generador en la cochera con la puerta del garaje abierta, según su madre. Eso no es para nada seguro. Las pruebas de Consumer Reports para recrear este escenario registraron niveles peligrosos de CO.