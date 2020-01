El seguro paramétrico: la póliza para el hogar que podría pagarte aunque tu vivienda no se dañe

La única en el mercado que puede cubrir daños por desastres naturales.

El cambio climático es una realidad que muchas personas no quieren aceptar, incluido el presidente Donald Trump, pero que otros no han hecho más que padecerlo como son todos aquellos que, en los dos últimos años, han vivido los incendios forestales en California, las inundaciones a lo largo del río Mississippi y los huracanes en el sureste de Estados Unidos, causando pérdidas por decenas de miles de millones de dólares.

“La única industria que no está debatiendo la naturaleza del cambio climático es la industria de seguros”, dijo Ruth Foxe-Blader, directora gerente de la firma de inversiones de riesgo Anthemis y veterana de la industria de seguros, a Jacob Passy de Market Watch.

Aunque también es cierto que cuando sucede un desastre natural, en muchos casos, las pólizas de seguro no cubren los daños como las inundaciones de viviendas, la realidad es que de los $215 mil millones de pérdidas económicas causadas por catástrofes relacionadas con el clima en 2018 a nivel mundial, menos de la mitad estaba asegurada.

Una opción para estos casos es el relativamente nuevo seguro paramétrico que, a diferencia del seguro tradicional para la propiedad, puede cubrir la probabilidad de que ocurra algún evento de índole natural que pueda causar la pérdida económica de su hogar.

¿Cómo funciona? Las políticas de este servicio requieren que ciertos sucesos predefinidos ocurran para que el cliente reciba un pago. Sin embargo, el acontecimiento natural no desencadena el desembolso per se, sino que la compañía definirá el umbral de intensidad que se requiere para que esto suceda. En pocas palabras, las políticas de algunas empresas de seguros pueden pagar la póliza al dueño si, por ejemplo, una tormenta llega a los niveles preestablecidos en su contrario.

Algunos de los eventos de los que puede protegerse según la aseguradora que contrate pueden incluir: huracanes, inundaciones, sequías y terremotos. Asimismo, la póliza de seguro debe indicar a partir de que punto se puede cobrar la protección contratada como son la escala Richter de un terremoto, la categoría de un huracán, la cantidad de precipitación aceptada y hasta la fuerza que los vientos deben tener para hacer válido su seguro.

Un punto inédito en este tipo de servicios es que, aunque usted no lo crea, el propietario no necesariamente tiene que experimentar ningún daño para cobrar su seguro.

¿Cómo es eso? Por ejemplo, si vive en un lugar cercano a una playa, tiene este seguro que cubre la fuerza de un huracán Categoría 3, sucede dicho evento natural, pero su propiedad no sufre daños, aún así puede hacer válido su cobro.

Cabe aclarar que, a la inversa, también puede no cubrir algún daño, por muy grave que éste fuera, si por alguna razón sucede un desastre natural que no esté estipulada dentro del rango de su seguro paramétrico llamado riesgo base, es decir, que el desencadenante necesario no se haya registrado. Un ejemplo puede ser la caída de un árbol que afecte el techo de su casa por una tormenta de vientos de 25 millas por hora, cuando la política del propietario indique velocidades de 30 millas por hora. El riesgo base que plantea una política paramétrica dada puede ser mayor si la compañía de seguros se basa en datos menos confiables.

Hoy en día existen empresas como Assured Risk Cover, con sede en Silicon Valley, que ofrece un producto llamado StormPeace y brinda cobertura de seguro para huracanes en Florida, aunque por el momento ni ésta ni otras compañías que existen en el mercado cubrirá el valor total de ninguna casa.