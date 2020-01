Niña se intenta comer un tampón porque pensó que era una barra de chocolate

Los niños son protagonistas de grandes momentos y nos muestran su inocencia e imaginación

Una niña del Reino Unido trató de comerse un tampón, ya que pensaba que se trataba de una barra de chocolate.

La historia, publicada por su madre, Caly Cox en Facebook, se hizo viral.

Cox comentó en Facebook la historia vivida con su hija:

“Mi hija me preguntó si podía comer uno de los dulces que tenían envoltorio naranja, por lo que la dije que sí. Me preguntó cómo se abría, le dije que como cualquier otro dulce. Al decirme que no sabía a chocolate, me di cuenta de la confusión”, señaló la madre en su post.

La historia llevó a otros usuarios a comentar anécdotas y errores similares que sus hijos habían cometido. Todo esto demuestra que los niños tienen una imaginación grandiosa y que la inocencia es lo mejor que existe.