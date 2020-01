Polémica: ¿Etiquetas que indican la cantidad de ejercicio necesario para quemar las calorías del alimento?

Las etiquetas revelan información clave de los productos ¿Te imaginas que adicionalmente te recomienden los minutos recomendados de actividad física para quemarlas?

La etiquetas de los productos son casi tan importantes como su interior y es que son la manera en la que se le comunican al consumidor aspectos clave sobre el producto. No sólo son necesarias para que identifiquemos y conozcamos las diferencias entre cada marca, funcionan para darnos a conocer el tipo de producto, la empresa que los elabora, sus ingredientes y valor nutricional.

La información final que contiene una etiqueta es sometida a numerosas regulaciones de salud, por supuesto es lo lógico, y lo justo para los compradores; sin embargo es un tema que se encuentra en evolución continúa. Recientemente se reveló información que ha casado gran polémica entre los profesionales de salud …

Imagínate ese hermoso momento en el que te dispones a disfrutar de tu barra de chocolate favorito, estás a punto de darle el primer bocado y te detiene la información en el paquete, que indica que las 230 calorías que estás a segundos de consumir se pueden quemar caminando 45 minutos o corriendo 22 minutos. ¿Esta información causaría alguna influencia sobre tu decisión de comer el producto?

Las opiniones son variadas, habrá personas que no coman el producto, otros que sigan la recomendación y se den el tiempo de hacer ejercicio, otros que ni lean lo que dice la etiqueta o bien a quienes no les interese la información. De tal manera que dichas intervenciones de salud pública, son bastante relativas y afectan de diferentes maneras a la población.

Esta idea hasta el momento es solo una suposición con grandes probabilidades de volverse realidad, sin embargo esta propuesta esta siendo estudiada como una posible opción de etiqueta llamada PACE, sin duda ha generado controversia. Algunos especialistas en nutrición creen que el etiquetado PACE es una buena alternativa para expresar de manera clara el equilibrio energético de un alimento, medir sus calorías y prevenir la obesidad, otros lo ven como una táctica para demeritar ciertos alimentos que se basa demasiado en el “peso adecuado” como una medida de salud general.

En el año 2016 la Royal Society for Public Health de Reino Unido dio a conocer un documento que respalda la idea, de igual manera sucedió con con un metaanálisis publicado recientemente por Journal of Epidemiology and Community Health. Las conclusiones de dichas investigaciones revelan que utilizan el etiquetado PACE conducen a una reducción de 65 calorías por ocasión en la que se puede consumir un producto, o bien cerca de 200 calorías al día. A la fecha diversas instituciones reconocidas a nivel mundial continúan realizando estudios e investigaciones que sustenten los beneficios de este tipo de etiquetado, de lo que no hay duda es que seguirá siendo un tema que dará mucho de que hablar. Sin embargo especialistas señalan sus beneficios para bajar de peso, ya que si el organismo necesita un déficit de 500 calorías para promover la pérdida de peso, iniciar con perder 200 calorías es un gran comienzo. También es una buena iniciativa para alentar a la sociedad a realizar actividad física, es uno de los hábitos más saludables que garantiza una mejor calidad de vida.

Vale la pena analizar los beneficios de esta acción pues son una gran medida de salud que puede funcionar para prevenir enfermedades degenerativas y combatir la obesidad, uno de los principales enemigos de la sociedad actual. Esta acción no pretende reemplazar la labor de los Sistemas de Salud Pública o la misma información de la etiqueta, simplemente brindará información adicional que brinda mayores beneficios para los consumidores.