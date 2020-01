“Win, win, win, win…”: Chicharito afirma que no tiene excusa para no cumplir en la MLS

Javier Hernández fue presentado por el Galaxy y no habló de goles, pero sí de campeonatos

LOS ÁNGELES – En el primer día de una nueva etapa de su vida, Javier “Chicharito” Hernández expresó esa emoción y ambición que le han caracterizado a lo largo de su exitosa carrera en el futbol.

Tras aterrizar la noche previa en Los Ángeles, el más popular futbolista mexicano de los últimos años llegó temprano al entrenamiento del LA Galaxy en Carson para ser presentado con sus nuevos compañeros y más tarde en el restaurante del estadio se sentó frente a un ejército de reporteros para hablar sobre su arribo a la MLS.

“Voy a darlo todo por esta institución, por este club, para devolverles esa confianza que pusieron en mí, que ojalá podamos conseguir una estrella más para el escudo de esta institución y que podamos tener muy buenos momentos”, dijo Hernández en su primera declaración ante los medios.

El máximo goleador histórico de la selección mexicana explicó su decisión de venir a la MLS.

“He sido tratado con mucha valía, con mucho respecto, y yo quiero eso. Y viniendo del mejor club en Estados Unidos, el Galaxy, ¿por qué no tomar esta oportunidad?”, dijo Hernández, quien al hablar en inglés dijo que esta oportunidad es para él “win, win, win, win”.

Con su esposa Sarah Kohan y sus padres sentados en la primera fila de asientos, a “Chicharito” se le hizo un nudo en la garganta al describir sus sensaciones.

“Contento, feliz, motivado… ¿Cómo un ser humano no puede empatizar con todo esto, con todo lo que esta liga, este país, este club, realizó? Hizo todo ese esfuerzo para que yo estuviera acá. Que me trate así… Cómo ellos me ven, cómo ellos me perciben, toda esa confianza, todo eso”, dijo el hombre de 31 años.

Hernández fue firmado en una negociación con el Sevilla de España que los directivos del Galaxy dijeron fue complicada y costosa. El monto de la transferencia se ha reportado en $9.4 millones de dólares. El convenio con el delantero tapatío es por tres temporadas y $6 millones anuales más incentivos, con opción a una cuarta campaña.

“Feliz, agradecido, conmovido también porque es increíble todo esto, sean retrocesos o no para mucha gente, sea la liga que no le gusta a mucha gente. Desde que me fui al Manchester United dijeron que no iba a suceder nada conmigo y aquí estamos. ¿Qué más puedo decir?”, agregó Hernández, quien entonces se comprometió a responderle a su nuevo equipo.

“Cuando le das a alguien tanto, entonces esa persona no tiene ninguna excusa para no cumplir; las cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero tratándome así en cuanto a salario, compañeros, el equipo completo, todo es dar y dar y dar y dar. ¿Qué excusa voy a tener para no cumplir?”.

Dennis te Kloese, gerente general del Galaxy, le dio la bienvenida a Hernández y le hizo una recomendación sencilla: “Diviértete”.

“Chicharito” dijo que le hará caso y enfatizó sobre lo que más le interesa lograr con la playera del Galaxy:

“Como siempre digo, prefiero anotar 20 goles, 15 goles o 10 goles, pero dando muy buenas actuaciones y ayudar a este club a ganar el campeonato, porque si no, sería algo muy egoísta de mi parte venir, anotar mis goles, recibir mi atención y luego irme, y eso nunca va a pasar”.

“Chicharito” dijo que tiene muchos buenos recuerdos de Los Ángeles, especialmente un gol que le anotó al Barcelona de Ronaldinho en el Memorial Coliseum a la edad de 16 años, y dijo que espera sumar grandes momentos con el Galaxy. También confió en ser un buen ejemplo para los niños y jóvenes.

“Solo poder jugar futbol y darle a alguien alegría y que se vean reflejados en mí, que pueden soñar, que pueden lograr lo que se propongan con mucho trabajo, incluso si no puedes conseguir muchos logros. El proceso es la cosa más interesante“.

El proceso de “Chicharito” en la MLS ha dado inicio.

