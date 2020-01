“Regresé como una leyenda”: Chicharito sonó como Zlatan al hablar de su vuelta a América

El goleador no quiso comentar sobre lo que le faltó por cumplir en Europa

LOS ÁNGELES – No fue una una exageración ni mucho menos una mentira. Javier Hernández es uno de los grandes futbolistas mexicanos de todos los tiempos, con 52 goles vistiendo la playera del Tricolor para respaldarlo.

Pero el jueves al ser presentado en su nueva casa por el LA Galaxy, el “Chicharito” se creció con una declaración que levanta ecos.

En plena conferencia de prensa, atendida por un batallón de reporteros, alguien le preguntó al futbolista de 31 años de edad si sentía que pudo haber hecho más en el futbol de Europa antes de decidir volar, 10 años después, de regreso al continente americano.

Hernández, con las emociones a flor de piel, respondió:

“Regresé como una leyenda del futbol mexicano… Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido, pero es parte del futbol, hay que aceptarlo, también me lo enseñaron ellos”, dijo Hernández.

“Pero imagínate, si regreso como una leyenda del futbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos… No sé. Nunca me ha gustado hablar del hubiera“.

La declaración del mexicano llenó momentáneamente el vacío de palabras dejado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien hizo una costumbre como jugador del equipo blanco presumir su grandeza.

Entre las frases célebres de Zlatan, se recuerdan: “Aquí soy como un Ferrari entre Fiats”, “Me siento como que me quieren cazar, pero cuando eres el mejor, eres cazado”, “Yo soy el MVP de los MVPs…”, y la inolvidable “Ellos querían a Zlatan, y les di Zlatan”.

“Chicharito”, normalmente muy humilde, ya tiene su primera frase memorable.

Además de su récord de goles con la selección mexicana, Hernández hizo 29 goles totales con las Chivas, 59 con el Manchester United, 9 para el Real Madrid, 39 en el Bayer Leverkusen, 17 con el West Ham y 3 para el Sevilla.

Dan Beckerman, presidente y CEO de AEG, empresa propietaria del Galaxy, explicó la idea del club al firmar a uno de los goleadores más populares del mundo del futbol.

“Sentimos la obligación de ser el mejor equipo. No nos preguntamos quién está disponible; nos preguntamos a qué goleador quisiéramos tener”.

La respuesta fue Javier Hernández.

