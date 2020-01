AMLO aprueba agresiones contra migrantes centromericanos que buscan llegar a EEUU

Asegura que la Guardia Nacional ha hecho "muy buen trabajo" al contener a los migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “muy bien” la actuación de la Guardia Nacional en contra de migrantes centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos y pasar por la frontera de Guatemala con México.

Durante su conferencia de prensa matutina aunque explicó que son “casos aislados” los hechos que involucran el gas lacrimógeno, y que no hay lesionados, las críticas contra el trato a las personas que buscan cruzar a México sin documentos no se han hecho esperar.

“Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza… yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo”, señaló sobre la actuación de las autoridades que se supone fueron creadas para luchar contra el crimen organizado y narcotráfico pero que en su mayoría están cuidando la frontera sur de México.

#ENVIVO “Son unos farsantes, mexicanos. Nos engañaron, putos”, gritaron migrantes al ser acorralados por la #GuardiaNacional. Y @LopezObrador_ criticó nuestro trabajo sobre la protesta de papás de niños con cáncer, solo tenemos que hacer esta precisión: https://t.co/x9ZxYFG3wP — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 24, 2020

“En algunos casos hubo un hecho aislado… puede ser pero es mínimo, no hemos tenido afortunadamente lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado atención médica, yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien, respeto otros puntos de vista”, comentó el presidente mexicano.

