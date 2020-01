Gomita baila con ajustados leggins que marcan sus curvas

Araceli Ordáz presumió sus mejores pasos de baile vistiendo unos apretados leggins color violeta que marcaron sus atributos

Uno de los propósitos de años nuevo de Gomita fue hacer más ejercicio y ponerse en forma, cosa que hasta el momento ha cumplido, así lo demostró en su perfil de Instagram.

Con toda la actitud, la sexy payasita mostró a sus casi dos millones de seguidores una de las actividades que más le gusta practicar, el baile.

“Se trata de pulir tu talento, búscalo en donde tú quieras, pero ya búscalo… Me fascina bailar como no tienes idea y eso me alegra cada día y con mis amigos de @freestylemexicostudio estoy aprendiendo poco a poco”, fue el texto que escribió junto al video que está a punto de llegar a 200 mil reproducciones.

Araceli Ordáz presumió sus mejores pasos de baile vistiendo unos ajustados leggins color violeta que marcaron sus atributos y dejaron con la boca abierta a sus seguidores, quienes enviaron halagadores comentarios y felicitaciones por motivarlos con su ejemplo.

“Lo haces súper bien“, “Bailas precioso Araceli te admiro demasiado“, “Que bien que bailas Gomita“, “Hermosa como siempre“, “Que hermosa“, “Me encanta como bailas“, “Estás divina“, son solo algunos comentarios.