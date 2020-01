Aseguran que Yuridia canceló su gira porque está embarazada

Después de anunciar la cancelación de sus próximos conciertos, la cantante recibió algunas críticas por parte de sus fans

Luego de varias confrontaciones con los usuarios de redes sociales, Yuridia decidió poner punto final a las críticas y cerrar de una vez por todas su cuenta de Instagra, generando el desacuerdo de algunos fanáticos.

Pero nuevamente la cantante vuelve al ojo público tras darse a conocer por medio de la agencia que la representa que los próximos conciertos que tenía programados en México fueron cancelados por problemas de salud de la cantante.

“A todos los medios de comunicación y público en general se les informa: Por cuestiones de salud la artista Yuridia Flores, no podrá realizar el concierto que tenía programado”, es lo que se lee en la información compartida por Near You Entertainment.

En el comunicado también se explica las formas en que la gente puede adquirir el reembolso de los boletos para la presentación que tendría el próximo 14 de febrero, así como los días 27 y 28 de enero.

Sin embargo, las especulaciones no se hicieron esperar, y fue a través de las mismas redes sociales que algunos fans comenzaron a mostrar su inconformidad, asegurando que la artista podría estar embarazada. “Pienso q está embarazada“, “Nada más que Nazca su bebé y regresa triunfal“, “Está embarazada más seguro“, “Yo le apuesto a que está embarazada“, son algunos comentarios.

Recordemos que en noviembre pasado, Yuridia anunció su retiro temporal de la música, luego de un discusión con una reportera, en donde también anunció que padecía fobia social.

“Yo sé que ya me ha pasado muchas veces y bueno avisarles que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver. Creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien”, expresó entre lágrimas en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.