Vanessa Guzmán está de luto por la muerte de su padre

Ayer 24 de enero, con gran tristeza en mi corazón, quiero informales que mi padre, el Dr. JOSE IGNACIO GUZMAN ha partido a un descanso eterno, donde seguramente está siendo recibido con gran alegría y aplausos como lo merece. Mi padre parte después de luchar durante mucho tiempo como un guerrero. Hoy me despido de su presencia pero nunca de su gran amor, TE AMO Y TE AMARE SIEMPRE! Descansa en Paz padre mío.. 🙏🏼 en el cielo un ángel te espera segur estoy te recibió con los brazos abiertos !!!! LOS AMO ❤️