Aseguran que Obama llamó “fascista” a Trump, uno de los ataques más duros del expresidente

Obama lanzaría una advertencia a los rivales del actual presidente

El presidente Barack Obama calificó a Donald Trump de “fascista” en una conversación telefónica con el senador Tim Kaine durante las elecciones presidenciales de 2016, según las declaraciones del legislador de Virginia en un video que aparece en un documental sobre Hillary Clinton.

Kaine, compañero de fórmula de Clinton en la campaña demócrata en los comicios de 2016, relata que la llamada se produjo en medio de una conversación con Clinton que fue captado en cámara en 2016. La esposa de Kaine, Anne Holton, también estuvo presente.

“El presidente Obama me llamó anoche y me dijo: ‘Tim, recuerda, este no es momento para ser purista. Tienes que mantener a un fascista fuera de la Casa Blanca‘”, asegura Kaine antes de agregar con una sonrisa que Obama “me conoce y él sabe que podría tender a errar”, en una cita cuyo significado y contexto no queda claro..

“Me hago eco de ese sentimiento”, responde Clinton a Kaine, asintiendo con la cabeza. Luego se lleva las manos al pecho y dice: “Pero eso es realmente, el peso de nuestra responsabilidad es tan grande”.

Las declaraciones de Kaine aparecen en un episodio de‘Hillary’, una serie documental de cuatro partes que estará disponible en Hulu a partir del 6 de marzo y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance este sábado en una proyección a la que asistió la ex primera dama.

Sobree la serie, que NBC News tuvo acceso a principios de esta semana, Nanette Burstein, cineasta nominada al Oscar que dirigió el documental, confirmó en un correo electrónico que el clip de Kaine fue grabado por un equipo de cámaras contratado por la campaña de Clinton.

La fecha exacta y la ubicación de la conversación no están claras.

El calificativo de “fascista“, como lo recuerda Kaine, equivale a un ataque mucho más agudo contra su sucesor que el que ha ofrecido el expresidente sobre su sucesor en entornos públicos.

En un discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2016, Obama dijo que los “demagogos locales” estaban entre las fuerzas políticas que amenazan los valores estadounidenses, un comentario que algunos interpretaron como un golpe velado al candidato presidencial republicano.

El director de comunicaciones de Obama declinó hacer comentarios cuando NBC News se puso en contacto con él este viernes. La oficina de Kaine y el portavoz de Clinton no respondieron tampoco a las solicitudes de comentarios.

El expresidente rara vez ha atacado directamente a Trump desde que abandonó la Casa Blanca. Ha criticado algunas de las decisiones políticas de Trump, como el movimiento para retirarse de los acuerdos climáticos de París, e implícitamente criticó los hábitos del presidente, como cuando Obama dijo que los líderes deberían evitar las redes sociales.

La propia Clinton hizo titulares esta semana cuando en ese mismo documental arremetía contra su exrival y contendiente a las primarias por el partido demócrata Bernie Sanders.

Por Olga Luna.