Atacan a Ninel Conde con fuertes críticas a su rostro y la confunden con Lyn May

La cantante anunció que se integra a Suelta la Sopa pero surgió una nueva ola de críticas

Ninel Conde anunció este viernes por medio de un video que se integra a un programa de espectáculos de Telemundo, pero usuarios de Twitter se fueron con todo al asegurar que luce irreconocible.

“El bombón asesino” sorprendió al dar la noticia de su incorporación al programa ‘Suelta la Sopa’, pero lo que llamó la atención de usuarios de redes sociales fue la apariencia de su rostro, por lo que algunos hicieron fuertes críticas otros más la confundieron con la vedette Lyn May.

Aunque el video en el que la cantante anuncia su llegada al programa ya fue eliminado, usuarios de esta red social se encargaron de viralizarlo y hacer las fuertes comparaciones.

“Esa mujer eraaaaa muy guapa, ya se está pareciendo a Lyn May“, “Omg neta que fea no es pero que se hizo“, “¿Se convirtió en Lis Vega?“, “La operó el mismo cirujano que a todas con el molde de Lyn May“, “La palabra correcta es; fea. Lástima! tan bonita que era“, “Dejó de ser bella” “Qué necesidad“, son solo algunos comentarios que circulan por la red social.

Hasta el momento Ninel no ha dado réplica a la nueva ola de ataques, pero recientemente publicó en sus redes sociales una imagen en la que presume su rostro muy diferente a lo que se ve en el polémico video.

Esta no es la primera vez que la cantante es blanco de fuertes críticas, pues hace unos meses fue atacada por Niurka Marcos, quien aseguró que es una pena que una mujer tan joven tenga que alterar su naturaleza:

“Oh my god! No no, qué desagradable. Es una invasión es una agresión y una negación a lo que la vida te dio de manera natural”, expresó la vedette al ver cuando Ninel se somete a unos arreglitos durante un programa de televisión.