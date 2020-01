Lanzan propuesta para incluir emojis en las placas de los autos

Como una manera de expresar los estados de ánimo y emociones, el estado de Vermont en Estados Unidos. podría lanzar placas con emojis en los autos

Rebeca White, representante estatal del estado de Vermont, Estados Unidos, lanzó una propuesta única y original que tiene como objetivo permitir a los conductores expresar sus emociones a través de las placas de sus autos.

De acuerdo con la estación local de NBC, es a través de un proyecto de ley en el que se establece que los emojis podrían agregarse a las placas vehiculares, sin embargo, no reemplazarían ninguna letra o número asignado por el Comisionado de Vehículos Motorizados ni los caracteres seleccionados por el dueño del auto.

Existe una gran diversidad y cantidad de emojis disponibles, más de 3 mil símbolos que adornarían las placas del auto, sin embargo, el proyecto de ley no establece qué emojis se ofrecerían a los conductores, aunque existe uno que probablemente no esté permitido; el emoji de popó.

“Supongo que es una buena idea. No diría que es bueno. No diría que es malo. No está lastimando a nadie”, compartió Pam Buck, de Weathersfield, a NBC.

De aprobarse el proyecto de ley, Vermont sería el primer estado en promulgar la legislación sobre placas con emojis para autos.

