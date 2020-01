Anciana de 80 años conoce a hombre de 35 por Facebook; se enamoraron y están planeando su boda

La mujer asegura que entre ella y su novio, existe amor verdadero, pues asegura no ser millonaria y por ende, en su relación no existe interés económico

Dicen que para el amor, no hay edades. Esto es algo que Iris Jones, de 80 años, parece tomarse con mucha seriedad. Su historia recientemente se ha vuelto viral luego de que se supo que viajó a El Cairo, en Egipto, para casarse con su novio, un hombre 45 años menor que ella.

Ella es una mujer británica, él, vive justamente en Egipto y se llama Mohamed Ahmed Irbriham, quien tiene 35 años. Esta historia de amor comenzó en Facebook, plataforma mediante la cual la pareja se conoció.

En una entrevista con el periódico The Mirror, Iris contestó muy segura que a su novio no le interesaba el dinero y tampoco obtener la nacionalidad británica.

“Si se va a casar conmigo, por fortuna, estará decepcionado porque vivo de una pensión”, dijo al diario.

La historia se dio a conocer luego de que Iris viajó hasta Egipto para poder casarse con su enamorado. Sin embargo, no pudieron hacerlo debido a que les faltaron algunos papeles.

Y es que parece que este fue el primer “encuentro real” que la pareja sostuvo.

“Fue increíble. Me sentí como virgen otra vez. No fue fácil, pero fue muy amoroso y romántico. (…) Mi exesposo dijo que era frígida cuando nos divorciamos hace 40 años, pero ahora sé que no lo soy”, aseguró Iris a The Mirror.

Ante el encanto que le provocó su novio, Iris no se detiene y ahora está en sus planes inmediatos ahorrar nuevamente para su gran boda con Mohamed.

“He pasado años haciendo felices a otras personas, ahora solo quiero casarme con el hombre que amo antes de morir”, dijo muy segura.

Iris dejó claro que no es millonaria, ante las dudas de que su novio pudiera estar interesado en su dinero: recibe unos $262 dólares al mes por su pensión, más un beneficio por discapacidad.

Fuera de eso, solo tiene una casa propia que está valorada en $287,153 dólares.

“El amor no tiene edad y no tiene límites. Iris y yo descubrimos que nos entendíamos bien y sentíamos la ternura. No me importa la opinión de nadie, sólo lo que me hace sentir bien”, comentó por su parte Mohamed, quien se quedó sin empleo luego de que su jefe le negara el permiso de ir a ver a Iris a El Cairo.