Cómo convertirte en un turista responsable sin importar a dónde vayas

Ir de visita a algún lugar tiene sus ventajas, pero también sus responsabilidades

No importa el lugar que decidas para pasar tus vacaciones, siempre debes tener cierta responsabilidad como turista y tratar a los lugares como si fueran tu propio hogar. Sí, con ese cariño y amor que le dictas a tu espacio debes moverte en un sitio nuevo para ti. Sin embargo, te preguntas cómo hacerlo. Bien existe un pequeño manual de sugerencias, no tiene que ser un estricto reglamento ni una especie de código de etiqueta o comportamiento. Es sólo una forma de mantenerte alerta sin perder de vista la diversión y aún así mantener el espacio tal cual lo encontraste o, inclusive, mejorarlo.

1. Estudia tu destino, recuerda que debes entender perfectamente el lugar, incluso, antes de conocerlo físicamente.

2. Lleva contigo un libro o revista que explique a grandes rasgos las características del lugar que estás visitando.

3. Respeta las áreas naturales y arqueológicas. Esto quiere decir que debes hacer caso a los letreros pequeños y mantener cierto respeto por los patrimonios del lugar.

4. Camina siempre por los senderos y banquetas autorizadas, no invadas y pon el ejemplo.

5. Consume local, desde regalitos hasta la comida. Si vas a alguna ciudad intenta consumir en lugares pequeños, no es grandes malls.

6. Planea un itinerario y mézclate con los oriundos.

7. Elige bien los souvenirs, no compres cualquier cosa sólo por querer llevar algo contigo, es mejor que adquieras algo que vas a ocupar o que sepas que tus amigos amarán.

8. No tomes tantas fotos. Ni las subirás a tus redes, ni las imprimirás, ni te acordarás de todas. No te interpongas en el camino de los demás por una captura que, probablemente, no volverás a ver.

9. Respeta a los locales. SIEMPRE. Recuerda que es su espacio y tú estás únicamente de visita.

10. No tires basura. Es la regla más simple en cualquier lugar al que vayas, pero no está de más reiterarlo. De hecho, hay ciudades o lugares en los que se separa la basura y otros en los que no, pero siempre hay por lo menos, un contenedor especial.

Ahora que sabes cómo ser un viajero responsable, ponlo en práctica.

