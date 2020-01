Ana Yeli Espinal, menor que se suicidó en República Dominicana, lucía enamorada en último video en Facebook

Ana Yeli Espinal parecía vivir un idilio de amor con quien sería su novio

En diciembre pasado, Ana Yeli Espinal parecía estar viviendo una historia de amor y felicidad con su novio, a juzgar por un video que ella misma publicó en su cuenta de Facebook.

Hoy, sin embargo, las autoridades en República Dominicana, intentan determinar qué la llevó a quitarse la vida ahorcándose en el patio de su casa.

La joven de 17 años, con casi 3,000 seguidores en esa red social, compartió el 24 de diciembre pasado un revelador video compuesto de varios visuales en los que aparece con quien sería su pareja en ese momento.

La adolescente, residente en Jarabacoa, lucía muy enamorada de su presunto novio, con quien se le ve en la escuela y hasta transitando en motora.

En una de las escenas más emotivas, el joven la sorprende con un ramo de flores en el plantel escolar.

“Nada me inspira, si no te tengo a mi lado vida mía, una lllamada no arregla nada, es tu presencia la que vale. Siempre que llega Navidad, siento que el corazón se me sale extrañándote, amándote, buscándote, esperándote…”, es parte del tema que se escucha de fondo, Triste Navidad, de “Jc La Nevula”.

“Una historia hermosa juntos, feliz Navidad”, lee la introducción al video.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar a la publicación al trascender la noticia del suicidio de la muchacha este martes, luego de una llamada telefónica en la que habría discutido con alguien.

“Quizás ella hizo algo mal y ella se arrepintio y el no quiso perdonarla. Quién sabe, pero creo que no hay razón para hacer algo así”, especulaba un usuario en un comentario al video.

“Bueno, ese vídeo deja mucho que decir. La niña estaba bien enamorada. A esa edad uno ve todo como no es. Muy triste, no tuvo una persona para contarle lo que le pasaba”, opinó otra.

Aquí puedes ver el video