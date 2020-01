¡Increíble! Original receta de tamales dulces hechos de gelatina

Los tamales son un platillo de origen mesoamericano elaborado con masa de maíz, son parte indiscutible de las tradiciones en México y Latinoamérica

Los tamales son un alimento de origen mesoamericano que forman parte indiscutible de la gastronomía en México. La palabra tamal viene del náhuatl “tamalli” que significa envuelto y en sus inicios se refería a un nombre genérico que se le daba a ciertas preparaciones elaboradas con masa de maíz cocida envueltos en las hojas de la mazorca o de la mismas plantas de maíz, plátano o maguey.

El origen de los tamales ha sido una disputa entre varios países de América, sin embargo no se ha logrado llegar a información certera sobre una región en particular. Diversas versiones de tamales han sido creadas en casi todos los países del continente americano, como es el caso de Perú, Argentina, Bolivia y en particular México, sin embargo forman parte de la cultura de varias regiones en Centroamérica que se destacan por su alta producción y consumo del maíz.

Lo que es un hecho es que en ningún país existe tal variedad de tamales como en México, de hecho fueron descritos por Fray Bernardino de Sahagún en Historia General de las cosas de Nueva España a principios del siglo XVI.

Cada región y estado de la República Mexicana ha creado sus propias recetas de tamales, con base en esto se calcula que existen entre 500 y 5,000 variedades. Hoy en día forman parte de las tradiciones y costumbres más arraigadas en el pueblo mexicano, se destacan por ser un alimento generoso, económico y calórico ¡Se venden en todos lados!

Los tamales salados son los más consumidos y populares se destacan por contener salsas de chiles, carne, vegetales, frijoles, queso y otros ingredientes; sin embargo las variantes de tamales dulces son un verdadero deleite, se suelen preparar con masa de maíz endulzada, se rellenan de miel, mermelada de guayaba, fresa, piña membrillo y otras frutas. Prepara esta sencilla y original receta con gelatina de fresa ¡Son irresistibles y muy fáciles de preparar!