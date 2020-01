Microcefalia: estos son las causas de este trastorno neurológico

La microcefalia suele ser origen de problemas de desarrollo durante toda la vida del bebé

La microcefalia es un trastorno neurológico poco común en el que la cabeza de un bebé es más pequeña que la de otros de su misma edad y sexo.

La microcefalia, que puede ser detectada en el momento del alumbramiento, puede ocurrir por un desarrollo anormal en el vientre materno.

En los siguientes párrafos encontrarás cuatro de las causas más comunes que dan pie a la microcefalia. Conócelos más a fondo para que sepas qué hacer para evitarlos.

Causas

Mayo Clinic indica que la microcefalia se debe al desarrollo anormal del cerebro, que puede ocurrir cuando el feto sigue en el útero o durante la lactancia. Algunas de las causas que pueden provocar microcefalia se presentarán a continuación.

Craneosinostosis

La craneosinostosis es la fusión prematura de las placas óseas que conforman el cráneo, fusión que impide el desarrollo regular del cerebro. Ocurre entre las articulaciones que permiten que las placas estén juntas entre sí.

Anoxia Cerebral

La anoxia cerebral es la reducción del flujo de oxígeno hacia el feto durante la gestación. La microcefalia puede ocurrir si la cabeza en formación no recibe el oxígeno durante su desarrollo, cosa que puede ocurrir por complicaciones en el embarazo o en el parto.

Desnutrición grave

Casos profundos de desnutrición durante la gestación pueden generar que el bebé desarrolle microcefalia en tanto no recibe nutrientes en cantidad suficiente. Por esto y otras cosas se hace énfasis en que la futura madre tiene que estar bien alimentada en el embarazo.

Anomalías cromosómicas

La microcefalia es genética si hay anomalías cromosómicas involucradas, como la que origina el síndrome de Down. No obstante, cabe señalar que el factor genético no siempre genera el trastorno.

En muchos de los casos, la microcefalia es un trastorno evitable y que está sujeto a las precauciones y medidas que tome la madre y su entorno mientras el bebé está en desarrollo. De ti depende que tu futuro bebé no presente esta ni ninguna otra complicación de salud.