Rashel Díaz está más delgada: Famosos y admiradores reaccionan a su nueva figura 

Mi look de hoy me fascina! Para mí no hay nada mejor que sentirme cómoda con lo que me ponga y al mismo tiempo tener un outfit hermoso. 😍🙌🏻 Los pantalones anchos son geniales para lograrlo, le dan un toque elegante a tu imagen, alargan tus piernas y al mismo tiempo te hacen sentir de lo mejor. Gracias a mi @claudiafashions y a @shopbyvickyvictoria por este look tan hermoso. 🤩 ¿Del 1 al 10 cuánto le dan? Yo 100 hahahaha 😂 #VidaRashel #MiOutfit #OOTD