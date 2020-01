El Super Bowl está aquí: Shakira y JLo se emocionan y prometen un show de “empoderamiento”

López casi se quiebra al recordar los días en que era fan de los NY Jets en El Bronx

MIAMI – Serán tan solo 12 minutos, apenas unas cuantas canciones, pero con una presión monstruosa para cumplir ante la expectativa y salvaje exigencia de la audiencia global.

Al mismo tiempo, cuando Shakira y Jennifer López salgan al escenario instalado en la cancha del Hard Rock Stadium este domingo, estarán ante la oportunidad de inmortalizarse en un evento de tal magnitud.

Las dos súper estrellas se reportan listas.

“Muchas cosas se sienten. Si alguien me hubiera dicho cuando vivía en Barranquilla, Colombia, que iba a estar aquí a unos días del Super Bowl, que creo que es uno de los eventos más importantes globales, quizá no me lo hubiera creído“, dijo Shakira en una conferencia de prensa atendida por cientos de reporteros.

“Pero aquí estamos, es una realidad, y creo que es un claro ejemplo palpable de que todo es posible, de que hay que soñar en grande y de que hay que luchar por nuestros objetivos, nuestros ideales en la vida, porque se pueden conseguir a base de disciplina, de esfuerzo, y estoy muy agradecida porque es una oportunidad de demostrar de qué estamos hechos los latinos“, agregó la colombiana, sin duda emocionada ane la oportunidad.

En su turno, JLo estuvo a punto de quebrarse por la emoción mientras relataba lo que el fútbol americano significaba en su hogar cuando crecía en El Bronx, en especial por su afición por los New York Jets.

Lo que le provocó un nudo en la garganta a la cantante, actriz y empresaria fue pensar lo lejos que ha llegado desde aquellos días como joven aficionada y hasta este domingo, lo que le hace sentirse muy orgullosa.

Sobre la ocasión, la neoyorquina de herencia boricua dijo: “Es el Super Bowl, los dos equipos, Chiefs y 49ers, son dirigidos por mujeres, y tienes a dos mujeres encabezando el show de medio tiempo, así que para mí, ése hecho por sí solo es de empoderamiento“.

La diva, luciendo impecable como siempre, se refirió al proceso creativo para montar el show junto a Shakira. Lo hizo hablando español.

“Trabajamos juntas para hacer el mejor show posible para el domingo, también pienso que los deportes y la música son las dos cosas que pueden unificar a todo el mundo en un momento, y nosotros tenemos oportunidad este domingo y vamos hacer lo mejor que podemos, y para hacer a la gente disfrutar de los momentos lindos, bellos, de baile, música, de belleza, de todo“, dijo emocionada.

El mensaje de las artistas mediante su actuación el domingo estará muy ligado a la diversidad, subrayaron, y cómo no, siendo dos latinas destacadas en un show de medio tiempo de un Super Bowl efectuado nada menos que en Miami.

“La fuerza tan relevante que nos hemos convertido en este país, y somos realmente importantes en el desarrollo social de este país, somos parte del tejido social del país”, dijo Shakira acerca de los latinos.

