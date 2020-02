Adamari López se abre el blazer, muestra el sostén y su cuerpo mucho más delgado

La Chaparrita de Telemundo anda que quema desde comenzó su dieta

La presentadora de Un Nuevo Día, Adamari López, está muy contenta pues el régimen alimenticio que comenzó gracias a las sugerencias de Oprah Winfrey están dando sus frutos. A través del Reto de Ada, la boricua está perdiendo peso y la misma lo presume con unos outfits muy sexy.

El día de hoy se dejó ver con un blazer tipo vestido corto rojo, de mangas abiertas por abajo y que mostraba su ropa interior negra. Obviamente, esos kilitos que está perdiendo la están haciendo sentir más segura y hasta ganas de mostrar demás le han dado.

Sin embargo, no todo es color rosa para La Chaparrita de Telemundo. Adamari tiene que ir anotando todo el día lo que come y contar sus “puntos” hasta completar 30. Además, admite que hay que tener una fuerza de voluntad muy fuerte para no caer en las tentaciones. Lo bueno es que se ve hermosa y muy enérgica. Aquí le dejamos la foto para que vean con sus propios ojos lo que aquí le contamos.