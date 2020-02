Esta mujer de Texas ganó $1 millón en la lotería. Y no le importa mantener el anonimato

La ley de Texas permite que los ganadores de lotería que reclaman premios por valor de $ 1 millón o más permanezcan en el anonimato

Theresia M. Carty acaba de ganar $1 millón de dólares con un boleto de lotería para rascar, y no le da miedo celebrarlo en público.

La mayoría de los tejanos que han ganado $1 millón de dólares o más a través de la Lotería de Texas se niegan a divulgar cualquier información sobre ellos, lo que está permitido por la ley estatal.

Pero Carty, de Mesquite, sí habló sobre su victoria.

Ella recientemente compró un boleto raspadito de la lotería Instant Millionaire de $20 dólares en Best for Less en 1066 Pioneer Road en Mesquite.

Y cuando lo rascó, se asombró mucho.

“Fue un sentimiento abrumador de incredulidad, pero un sentimiento de felicidad total”, dijo a la Comisión de Lotería. “Seguí mirándolo, leí las instrucciones del juego para asegurarme de que realmente ganaba, y luego llamé a mi esposo, que todavía estaba en el trabajo”.

Carty dijo que esta es su mayor victoria en la lotería, pero no la primera. A lo largo de los años, ella dijo que ganó premios mucho más pequeños, incluido uno por $500 dólares.

Con sus nuevas ganancias de la lotería, planea pagar las deudas, invertir y crear un fideicomiso para sus tres hijos.

Carty reclamó el número 19 de 40 premios por valor de $1 millón de dólares en este juego. Según la Comisión de Lotería estatal, ya se han reclamado también cinco de los 10 boletos de este juego con un pago máximo de $2 millones 500,000 dólares.