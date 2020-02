Marco Fabián reveló los motivos por los que no llegó a Chivas

El jugador tendrá su primera experiencia en el futbol de Catar

El mexicano Marco Fabián fue presentado oficialmente como jugador del Al Saad de Catar donde será dirigido por la exestrella del Barcelona Xavi Hernández.

Tras dejar al Philadelphia Union de la MLS, mucho se habló sobre su futuro, el cual parecía sin rumbo para el jugador. Entre los rumores que se manejaron fue que las Chivas tendrían la intención de regresar a sus filas al canterano del equipo, pero sus aspiraciones económicas eran muy altas por lo que nunca se llegó a un acuerdo para que Fabián se integrara a las ‘Chivalácticas’.

Ante ello, primero fue el entrenador de las Chivas Luis Fernando Tena quien dijo que sí pensaron en él pero nunca hicieron una oferta: “Teníamos el plantel ya definido, cuando pasó lo de Víctor Guzmán, lo analizamos, pero pensamos que el plantel estaba muy bien así, que estaba fuerte y que no necesitábamos más jugadores. No le hablamos, sí lo analizamos cuando pasó lo de Víctor pero decidimos quedarnos como estamos”.

🎥 Luis Fernando Tena revela que analizaron la posibilidad de Marco Fabián, pero nunca lo buscaron. @US_diarioas @ASMexico pic.twitter.com/E34tURGWYF — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 4, 2020

Estas declaraciones fueron confirmadas por Marco ya que en un mensaje donde muestra su agradecimiento y emoción por su nueva aventura con el Al Saad aclaró que nunca rechazó a Chivas puesto que nunca le hicieron una oferta. “Sé que se habló mucho sobre mi probable incorporación a Chivas hace unas semanas. Tengo una gran relación y amistad con Amaury, Peláez y Tena , pero por ahora no tuve ninguna oferta para incorporarme al equipo. Supe que hubo rumores que decían que no acepté una oferta o que no me interesaba Chivas. Nada de eso fue cierto. Lo que es cierto es que el plantel está completo y deseo de todo corazón que al equipo le vaya bien siempre”, expresó el jugador en redes sociales.

Un nuevo reto empieza hoy • A new challenge begins today • @AlsaddSC أنا مسرور جداً بوجودي هنا – آمين! pic.twitter.com/kUWhSsC8MU — Marco Fabián (@MarcoFabian_10) February 5, 2020

Marco Fabián debutó en Chivas en el 2007 y ha jugado para Cruz Azul, Eintracht Frankfurt y Philadelphia Union antes de llegar al futbol catarí.