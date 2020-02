Video: Cártel mexicano envía amenazante mensaje a AMLO: “Les vamos a romper su madre”

Durante el video, dos hombres encapuchados apuntan con armas a otras dos personas con la cara descubierta

El cártel mexicano Guerreros Unidos se adjudicó un video publicado este miércoles en el que exige al presidente Andrés Manuel López Obrador que “venga a poner orden” a Iguala, la ciudad guerrerense donde en 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Durante todo el video, que dura un minuto y medio, dos hombres encapuchados apuntan con armas a un hombre y una mujer que están en el suelo y con los ojos vendados. Antes de dirigirse al presidente, la voz de otro hombre que no aparece en el cuadro comienza a hacer preguntas que contesta la mujer.

En su interrogatorio, la persona que está detrás de la cámara pide a la mujer que se identifique y que indique a que grupo criminal pertenece. Ella accede y da toda la información que parece tener. Tras dejar claro que es de un grupo criminal rival y que la mujer dijera cómo opera y los apoyos que tienen, comienza el mensaje que dirigen al presidente.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador”, comienza diciendo la vez en off. “Ya que el gobernador no puede con la tranquilidad de los municipios de nosotros […] venga a poner orden”, solicita. El mensaje locutado culmina con la amenaza. “Si no [pone orden AMLO] nosotros sí les vamos a romper su madre y les vamos a echar vergazos, ¿sale?”.

Pero la advertencia mayor va al líder del grupo rival, que identifica como comandante 80 y llama terrorista. “Como no puedes con uno” -dice en referencia a Guerreros Unidos-, atentas contra la gente inocente”, le reclama.