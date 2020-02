Maribel Guardia en vestido de cuero ultra pegado presume su cuerpo como toda una rockstar

Esta mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna quinceañera

La actriz y cantante no para de hacer que todos se pregunten: ¿qué hace para lucir así a sus 60 años? Y es que Maribel Guardia está como el vino, que pasan los años y se pone más divino. Pero no sólo eso, la señora sabe lucir cualquier tipo de look, como un vestido negro muy corto y de cuero ultra entallado que resalta su pequeña cintura.

A lo largo de toda la semana la hemos visto como conductora invitada en Suelta la Sopa y ha dejado a más de uno con la boca abierta, no sólo con su cuerpazo sino con lo decente que es a la hora de hablar de la vida los famosos.

Mañana viernes finaliza esta etapa de Maribel Guardia en el show de Telemundo, no si antes dejar todos a la espera de su último outfit para el viernes. Por ahora, les dejamos otro que también usó esta semana.