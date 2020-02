¿Sabes de qué está hecha la margarina y qué tan saludables es?

No contiene grasas animales, aunque ello no es garantía de que sea saludable

La margarina es usada por muchos como un sustituto de la mantequilla, por considerarla más saludable. Sin embargo, el hecho de que no contiene grasas animales no siempre significa que esté libre de grasas que no son saludables como son las trans.

El producto fue inventado en el año 1869 por el farmacéutico y químico francés Hipólito Mége-Mouriés, quién ganó un concurso abierto por Napoleón III para encontrar un producto que sustituyera a la mantequilla.

La margarina al igual que la mantequilla funciona para panadería, pastelería y para untar, soporta la cocción, pero no la fritura.

¿De qué está hecha?

De acuerdo a la Federación Española de la Nutrición, el ingrediente mayoritario de la margarina es materia grasa, compuesta por aceites vegetales (maíz, girasol, soja, oliva) y otras grasas, que pueden ser de origen animal (margarina mixta) o sólo vegetal (margarina 100% vegetal). El segundo ingrediente en las margarinas es el agua.

En las menos calóricas, por su mayor contenido de agua es común el empleo de gelatina, mientras que otras añaden fibra soluble o fitosteroles o sales cálcicas.

¿Es saludable?

La margarina puede ser mejor que la mantequilla para la salud del corazón, ya que esta última por estar hecha de grasa animal contiene más grasa saturada.

Se debe tener cuidado con las grasas trans, Mayo Clinic advierte que las margarinas en barra generalmente tienen más grasas trans que las margarinas blandas, ya que cuando más sólida es la margarina, más grasas trans contiene.

Las grasas trans, como las grasas saturadas, aumentan los niveles de colesterol en la sangre y el riesgo de enfermedades del corazón. Además, reducen los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) o colesterol “bueno”.

Se recomienda elegir margarinas blandas o líquidas y consultar la etiqueta de información nutricional, ya que son preferibles las grasas “buenas” insaturadas como: grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas.

