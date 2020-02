El día que Tatiana se acercó a Shakira como fan

View this post on Instagram

¿Vieron a @Shakira y @JLo el domingo en el Superbowl? Me encantaron las dos y lo que significa que 2 latinas estén unidas y sean exitosas🤩, por eso hoy les traigo este #TBT especial: es una anécdota que pocos saben porque no me gusta que se preste a sonar pretenciosa pero aquí les va… . En 1995 me invitaron a un evento por el aniversario de un restaurante en la Ciudad de México, al cual acudieron muchos compañeros artistas. En la entrada de los invitados de pronto veo a Shakira 😱, que en ese entonces apenas promocionaba el disco #PiesDescalzos, que fue su debut en México… Así que me acerqué y le dije emocionada: "Hola! Me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México, me encanta tu disco, te felicito y te deseo mucho éxito” a lo que me respondió "¿ Tatiana? La de las pepitas?" -cuando yo fui a Colombia en 1988 con mi álbum #UnLoboEnLaNoche me decían "la sardina de las pepitas" porque todo mi look era de bolitas (sardina=chava; pepitas=bolitas) 😂-, entonces ella añadió "Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas". Yo me quede impactada por su sencillez y su memoria 😱. Después en el 2006 la volví a ver en los @latingrammys en Nueva York , me acerqué, me reconoció y otra vez comprobé su buena memoria pero sobre todo la gran sencillez de una artista a nivel mundial, eso es ser grande!!!! 🥰 En otra ocasión la fuimos a ver a el Estadio Luis "Pirata" Fuente de Veracruz ya que cuando llegue un día antes, ella se presentaba esa noche y yo al día siguiente… me quede sorprendida cuando me presento y dijo que yo estaría al día siguiente, ella es esa artista que además del inmenso talento te hace sentir su amiga… . Les dejo algunas imágenes (Deslicen para ver más) de Shakira en su primer disco y unas mías. . #ThrowbackThursday #JuevesRetro #80s #90s #Shakira #Tatiana #SabiasQue #chicasdehoy