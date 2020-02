Estados Unidos dice que 2 soldados murieron, 6 resultaron heridos en un ataque en Afganistán

El ejército de EEUU reportó dos soldados muertos y seis heridos en un incidente ocurrido el sábado en Afganistán

Dos soldados estadounidenses murieron y seis resultaron heridos en un llamado ataque interno en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, el sábado por la noche, cuando un afgano vestido con un uniforme del ejército afgano abrió fuego, dijo el ejército estadounidense.

Un miembro del consejo provincial de Nangarhar, Ajmal Omer, dijo a The Associated Press que el hombre armado fue asesinado. Ha habido numerosos ataques de soldados del ejército nacional afgano contra sus socios aliados durante 18 años de la prolongada guerra de Estados Unidos en Afganistán.

Seis miembros del servicio estadounidense han sido asesinados en Afganistán desde principios de 2020, incluidas las víctimas del sábado. El año pasado, 22 miembros del personal de servicio estadounidense murieron en combate allí.

Un funcionario del ministerio de defensa afgano, que no fue identificado porque no estaba autorizado para hablar con los medios, dijo que el tirador era un soldado afgano que había discutido con las fuerzas estadounidenses antes de abrir fuego. No era un infiltrado talibán, dijo el funcionario.

En un comunicado, el ejército estadounidense dijo que “un individuo con uniforme afgano abrió fuego contra la fuerza combinada estadounidense y afgana con una ametralladora”. Todavía estamos recopilando información y la causa o motivo detrás del ataque se desconoce en este momento “.

El ejército de EEUU dijo que el personal militar estadounidense y afgano recibió disparos mientras realizaba una operación en la provincia de Nangarhar.

El incidente se produjo cuando Washington intenta encontrar el fin de la guerra en Afganistán.