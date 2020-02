Una “manita” de los jueces le ayuda a Jon “Bones” Jones a retener título en UFC 247

En la misma función, Valentina Shevchenko retuvo su cetro mosca por nocaut

Dominick Reyes demostró que está a la altura de las grandes ligas e hizo ver mal a Jon Jones, quien retrocedió ante la poderosa izquierda de su rival y perdió toda iniciativa en la pelea; sin embargo, los jueces calificaron a su favor 48-47, 48-47 y 49-46, para retener el título semipesado.

Ante la molestia del público, en Houston, el aún monarca fue claro: “Ese quinto round me hizo ganar la pelea. Esos derribos me hicieron ganar la pelea, creo con todo mi corazón que gané la pelea. Dominick, te has ganado totalmente mi respeto”, declaró el peleador estadounidense.

El controversial resultado tomó fuerza por la tarjeta 49-46, pues para el gusto de la afición y de los expertos, no había manera de que Jones se impusiera en cuatro rounds, ya que el tercer asalto pudo definir el duelo.

En otro resultado, Valentina Shevchenko defendió sin problema su título mosca de la compañía ante Katlyn Chookagian por nocaut técnico en el asalto número tres. Su victoria fue redonda, ya que dominó los rounds anteriores.