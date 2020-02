5 famosos que pasarán San Valentín solteros

Estas celebridades pasarán el 14 de febrero solteros y cotizados

El día del amor y la amistad está cada vez más cerca y si te has sentido mal porque no tienes con quién pasarla, te vamos a dejar una lista de famosos galanes que, a no ser que encuentren a alguien en los próximos días o se lo tengan bien guardado, también estarán solos. A cualquiera le puede pasar

1. Brad Pitt

Actualmente uno de los solteros más cotizados. Brad Pitt, quien ahora puede decirse orgulloso ganador del Oscar, es el paquete completo: galán, talentoso y un hombre con humor. Sin embargo como en varias ocasiones ha mencionado, su vida privada es un “desastre” y ha enfrentado dos mediáticos divorcios que lo han dejado en la soltería.

2. J Balvin

El reggaetonero se está convirtiendo rápidamente en una de las figuras del género urbano más cotizadas y famosas del medio. El año pasado se destapó su romance con la modelo Valentina Ferrer durante los Grammy Latino, sin embargo terminó poco después y si no consigue a alguien para el viernes estará solo.

3. Julián Gil

Tras su mediático divorcio de Marjorie de Sousa el actor se cerró a la posibilidad del amor por un tiempo y ha permanecido soltero. El próximo 14 de febrero la pasará en compañía de él mismo y estará muy bien, pues ahora se concentra en su carrera profesional.

4. Robert Pattinson

El actor recientemente fue nombrado como el hombre más guapo del según la ciencia y para suerte de muchos que quisieran estar con él, en San Valentín estará soltero. Lo cierto es que también estará muy ocupado dando vida a Batman como para celebrar la fecha.

5. Bradley Cooper

Tras ser relacionado con Lady Gaga, Cooper sigue estando en las listas de los solteros más cotizados del mundo. Recientemente celebró su cumpleaños número 45 y no podría lucir más galán.