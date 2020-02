Sylvester Stallone está de regreso en el cine de acción con este nuevo y emocionante filme

View this post on Instagram

Dolby Vision – Dolby Atmos #rambo #rambolastblood #sylvesterstallone #steelbook #steelbooks #steelbookcollection #steelbookaddict #steelbookcollector #steelbookfreak #steelbookbluray #steelbookfan #bluray #blurays #bluraycollector #bluraycollection #blurayaddict #blurayjunkie #blurayjunkie #bluraymovie #bluraysteelbook