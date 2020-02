5 ciudades en Estados Unidos que debes visitar este San Valentín si estás soltero

View this post on Instagram

Year 3 Outside 366: Day 109-We squeezed in a walk before sunset. I thought I’d find more tracks in the snow, but there weren’t a lot. 🐾 24 min outside, .82 of a mile, 34 degrees. #outside365challenge #nature #outside365 #wildandfreechildren #nochildleftinside #outsidefamily #outsidefam #homeschool #homeschooling #outsidemom #homeschoolers #vitaminN #raiseawildchild #optoutside #Ohio #cbusmetroparks #metroparkfriend