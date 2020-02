¿Cuál es mi ángel guardián, según mi signo del zodiaco?

Descubre quién es el ser divino que protege tu signo y la oración que puedes dedicarle

Los 12 signos del zodiaco poseen ángeles guardianes que los protegen del mal y los acompañan a lo largo del día a día. Al igual que cada signo tiene diferente personalidad, los seres divinos también tienen distintas sensibilidades y características.

Descubre quién es tu ángel guardián y la oración que le puedes dedicar.

Aries

El ángel protector de los Aires es Samuel, quien les ayuda a convertir los temores en confianza y les otorga autoestima.

Oración: “Querido ángel Samuel: ayúdame a tener paciencia y comprensión a la hora de tomar las decisiones de mi vida. Haz que sea menos agresivo y me haga sensible a lo bueno. Que acepte a las personas como son, con sus cualidades y defectos. Haz que comprenda todas las actitudes de mis compañeros, sin querer cambiarlos o transformarlos. Mi querido Ángel Samuel, dame inteligencia y coraje para que yo sea capaz de realizar mis objetivos. Fortaléceme con tu amor y poder eterno. Amén”.

Tauro

El guardián de los Tauro es Anael, quien les ofrece un carácter afectuoso, perseverante, prudente y conservador.

Oración: “Poderoso Ángel Anael, ilumina mi mente y haz que sea cada día mejor. Dame inteligencia, determinación y creatividad para realizar mis actividades. Haz que disminuya mi fascinación por las cosas materiales y enséñame a valorar y admirar a la gente que me rodea. Haz que yo no juzgue a mis hermanos sólo por lo que poseen. Dame siempre fuerzas para que yo conquiste el éxito en mi vida. Arcángel Anael, te ruego que me acompañe siempre. Que así sea. Amén.”

Géminis

Rafael es el arcángel que protege y acompaña a los Géminis, ayudándolos principalmente, en situaciones complicadas de salud.

Oración: “Recurro a ti, Arcángel Rafael, para agradecer el don de la comunicación. Haz que a través de mis palabras yo divulgue la gracia de Dios a todas las personas. Hazme libre para que yo pueda amar y respetar a mis hermanos. Rafael, haz que utilice mi versatilidad para crecer profesional y espiritualmente. Que cada día yo busque mejorar aún más mi ser. Gracias por la libertad que tengo. Así podré conquistar y ser conquistado. Amén”.

Cáncer

El ángel protector del signo Cáncer es Gabriel, quien ofrece resguardo y ayuda en los problemas más difíciles.

Oración: “Mi protector Gabriel, por su santo poder, vengo a agradecer la gran sensibilidad y energía que recibí de Dios. Sé que por la fuerza del Creador y por su protección seré un victorioso en todos los momentos de mi vida. Gabriel, fortalece mis emociones y mis deseos para que pueda siempre ayudar a los más necesitados. Haga que sea simple y confiable. Gabriel, esté siempre amándome en los momentos de angustia y dolor. Amén”.

Leo

La protección de Leo está a cargo del arcángel Miguel, quien siempre triunfa sobre la oscuridad.

Oración: “Miguel, enséñame a ser menos orgulloso(a) para no lastimar a mis semejantes. Haz que yo siempre sepa controlar y usar para el bien el poder que tú me diste. Fortalece mi ser cuando estoy liderando y haz que todos me acepten como yo soy. Dame el don del amor, para que yo haga mi pareja siempre feliz. Haz que irradie luz para todos aquellos que necesitan una palabra de consuelo. Que los frutos de mi inteligencia sean usados ​​sólo para el bien. Miguel, gracias por tu amparo y protección. Amén”.

Virgo

Rafael es el ángel protector de este signo, quien ayuda a reconstruir los malestares físicos y espirituales.

Oración: “¡Oh, Rafael! Ilumine mi vida y hazme una persona organizada y ordenada. Que a través de estos dones yo pueda enseñar la fe a todos aquellos que aún no conocen su poder y fuerza. Dame amparo a la hora de lidiar con mi familia. Que mi manera de ser no aleje a la gente. Oh, Rafael, a través de ti pido perdón a Dios. Lo siento si muchas veces quiero ser más de lo que realmente soy. Enséñame a transmitir a otros paz y amor, siempre. Que así sea. Amén”.

Libra

El guardián de Libra es Anael, quien los convierte en receptivos y sensibles.

Oración: “Anael, por el poder de Dios, eres más fuerte que todas las fortalezas. Recurro a ti para agradecer el don que recibí del Señor, de ser gentil y sensible con todos. Que nunca desanime ante una petición de ayuda. Que esté siempre lista (o) para ayudar a todos los que de mí necesiten. Que mis brazos estén siempre abiertos para acoger a los más necesitados. Dame sabiduría Anael, para que yo transmita tu grandeza de espíritu. Amén”.

Escorpión

La protección de los Escorpión está a cargo de Azrael cuya fuerza radica en el perdón y la alegría.

Oración: “Azrael, que a través de Dios ilumine el corazón de todos los fieles con su luz divina. Doy gracias por el magnetismo que recibí. Sólo pido que me ayudes a controlar mi vanidad para que no me convierta en una persona egoísta. Haz, Azrael, que ponga mi creatividad al servicio de Dios. Cúbreme con tu gracia y haz que mi energía física y mental nunca termine. Oh, mi celoso Ángel, prometo esforzarme cada día más para con tu ayuda alcanzar mis objetivos. Amén”

Sagitario

Saquiel es el guardián de este signo, quien siempre los hace permanecer optimistas.

Oración: “Arcángel Saquiel, Ángel de infinita bondad, he aquí que vengo a ti para agradecerte el gran optimismo que existe en mi corazón. Haz que yo lleve siempre a la otra alegría y bienestar. Por tu protección me convertí en un ser bendecido y amable. Por eso, Saquiel, prolonga mis días sobre la tierra para que yo pueda expresar hasta el fin de mi vida las palabras de Dios. Que todos puedan percibir en mí los beneficios de tu intercesión. Amén”.

Capricornio

El ángel guardián de los Capricornio es Cassiel, quien les otorga serenidad y paciencia.

Oración: “Arcángel Cassiel, heme aquí, a tus pies, para pedirte que continúe siempre bendiciendo mis días y mi existencia. Haz que a través de tu amor yo transmita a los demás toda la responsabilidad que me fue concedida. Aleja de mí los recuerdos del pasado, para que viva intensamente el presente. No me dejes ser una persona mezquina y haz que yo siempre vea las necesidades de los demás. Yo imploro que no me desampare y que me conviertas en una persona fuerte, con una fe inquebrantable. Amén”.

Acuario

El protector de Acuario es el arcángel Uriel, dador de libertad y creatividad.

Oración: “Poderoso Uriel, ayúdame a ser siempre una persona original. Haz que siempre esté dispuesta(o) a ayudar a los que de mí necesitan. Hazme, Arcángel Uriel, curiosa(o) en todo para que pueda aprender cada día más. No permitas que me distraiga de mi familia y de mis amigos. Amoroso Uriel, hazme merecedora de tu amor. Te amo, querido Uriel, y por eso nunca te apartes de mí. Amén”.

Piscis

El ángel guardián de Piscis es Asariel, ser divino que regala luz, esperanza y fe.

Oración: “Arcángel Asariel, que fue enviado por el Creador para salvar a la humanidad, te imploro que jamás me abandones en los momentos de desesperación. Hazme siempre bondadoso, para que en mí todos los afligidos encuentren el confort que necesitan. Mi corazón está desbordando de amor y quiero transmitirlo a todos. Dame sabiduría y coraje para seguir adelante. Fortalece mi fe y acompáñame siempre en las aflicciones, porque así sé que voy a superar todos los obstáculos que surgen en mi camino. Amén”.

